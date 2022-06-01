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Факты / Украина

Чтобы восстановить логистику: оккупанты отремонтировали мост в районе Купянска

Татьяна Забожко, редактор ленты
залізниця
Фото: Depositphotos

Российские военные отремонтировали железнодорожный мостовой переход в районе Купянска в Харьковской области.

Таким образом, оккупанты стремятся возобновить логистическое снабжение по железнодорожной ветке Купянск – Лиман, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В настоящее время захватчики основные усилия сосредотачивают на наступательных действиях при поддержке авиации на Донецком направлении.

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Чтобы нанести урон и истощить личный состав украинских войск, россияне обстреливают всю линию столкновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 98-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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