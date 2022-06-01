Щоб відновити логістику: окупанти відремонтували міст у районі Куп’янська

Червень, 01 в 8:04

Російські військові відремонтували залізничий мостовий перехід у районі Куп’янська Харківської області.

Таким чином окупанти прагнуть відновити логістичне постачання залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Нині загарбники основні зусилля зосереджують на наступальних діях за підтримки авіації на Донецькому напрямку.

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Щоб завдати втрат та виснажити особовий склад українських військ, росіяни обстрілюють усю лінію зіткнення з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 98-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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