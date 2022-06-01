США направляют Украине вооружение, которое отвечает ее потребностям – Белый дом

Июнь, 01 в 18:18

В Белом доме настаивают, что новые ракетные системы, которые они направляют Украине, отвечают потребностям страны. Таким образом там защищают свое решение направить вооружение, которое не соответствует запрашиваемым украинцами дальности 200 миль.

В CNN уточняют, что по оценкам США дальность в 49 миль – это то, что нужно Украине в настоящее время в новой фазе боевых действий.

– Мы пытаемся дать украинцам именно то, что, по нашему мнению, им нужно, чтобы отразить это нападение России на их страну. Это сработало в первые дни, украинцы смогли выиграть битву за Киев и отогнать россиян от их столицы, теперь конфликт перешел в другую фазу на юге и востоке страны, – сказал заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер в комментарии CNN.

По словам Файнера, новое оружие расширит возможности Украины и “даст возможность точно поражать российские цели на поле боя”.

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Напомним, администрация Байдена направит Украине высокомобильные артиллерийские реактивные системы американского производства, известные как HIMARS. HIMARS будут оснащены боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты примерно на 80 километров или 49 миль. Это намного меньше, чем максимальная дальность действия систем, которая составляет около 300 километров, но намного больше, чем все, что было отправлено Украине на сегодняшний день.

– Мы считаем, что это действительно отвечает их потребностям, – отметил Файнер, который настаивал на запросе Украины на системы большей дальности.

Он добавил, что США запросили у Украины гарантии того, что Киев не будет использовать эти системы для нанесения ударов по территории России, а вместо этого будет защищать украинскую территорию.

Файнер также отреагировал на слова властей России о том, что действия США якобы “подливают масла в огонь”.