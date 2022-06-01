США спрямовують Україні озброєння, яке відповідає її потребам – Білий дім

Червень, 01 в 18:18

У Білому домі наполягають, що нові ракетні системи, які вони спрямовують до України, відповідають потребам країни. Таким чином, там захищають своє рішення направити озброєння, яке не відповідає запитуваній українцями дальності в 200 миль.

У CNN уточнюють, що за оцінками США дальність 49 миль – це те, що потрібно Україні нині у новій фазі бойових дій.

– Ми намагаємось дати українцям саме те, що, на нашу думку, їм потрібно, щоб відбити цей напад Росії на їхню країну. Це спрацювало в перші дні, українці змогли виграти битву за Київ та відігнати росіян від їхньої столиці, тепер конфлікт перейшов у іншу фазу на півдні та сході країни, – сказав заступник радника з національної безпеки Джон Файнер у коментарі CNN.

За словами Файнера, нова зброя розширить можливості України та “дасть змогу точно вражати російські цілі на полі бою”.

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Нагадаємо, адміністрація Байдена направить Україні високомобільні артилерійські реактивні системи американського виробництва, відомі як HIMARS. HIMARS буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети приблизно на 80 кілометрів або 49 миль. Це набагато менше, ніж максимальна дальність дії систем, що становить близько 300 кілометрів, але набагато більше, ніж усе, що було надіслано Україні на сьогоднішній день.

– Ми вважаємо, що це справді відповідає їхнім потребам, – зазначив Файнер, який наполягав на запиті України щодо систем більшої дальності.

Він додав, що США запросили в України гарантії того, що Київ не використовуватиме ці системи для завдання ударів по території Росії, а натомість захищатиме українську територію.

Файнер також відреагував на слова влади Росії про те, що дії США нібито “підливають олії у вогонь”.