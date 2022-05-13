Мама, они стреляют по всем: история мальчика, на глазах которого убили отца

Оккупантов из Киевщины выгнали уже более месяца назад. Однако истории их ужасных преступлений до сих пор в памяти. Одну из таких историй рассказал 15-летний Юрий Нечипоренко, житель Бучи, на глазах которого убили отца, а его спасло чудо.

Обычно в день рождения Юры папа готовил гриль. Но свое 15-летие подросток встретил уже без отца. Два месяца назад его убили российские оккупанты в Буче. Ужас произошел 17 марта, когда Юра с отцом поехали за гуманитарной помощью на велосипедах с белыми повязками на одежде.

– Начал выходить военный российский. У него сначала дуло было направлено вниз, а потом он приподнял и прицелился в свой прицел и сказал: “Стоять”, – вспоминает парень.

Юра и его отец сразу остановились, подняли руки и сообщили, что у них нет оружия. После этого произошло непостижимое: российский солдат отрыл огонь. Всего было шесть выстрелов. Отцу одна из пуль попала в сердце. Он умер на глазах у Юры. Две пули ранили руку и локоть подростка, еще одна предназначалась в голову, но прошлась по ткани капюшона.

– Услышал еще один выстрел и почувствовал, как у меня дрогнул капюшон, и потом ко мне отлетело из земли что-то в нос, – рассказывает Юрий.

Парень некоторое время лежал на земле, потом поднял голову, увидел, что оккупант ушел, и побежал в детский сад, где работала его мать. Там ему оказали первую помощь и провели домой. С того времени у парня постоянно перед глазами сцена убийства отца.

– Когда я поднимался, у него было очень много крови. Я был очень сильно испуган. Сказал: “Мама, не иди туда, потому что они по всем стреляют”, — делится тяжелыми воспоминаниями подросток.

Наконец родные убитого решились пойти к оккупантам просить, чтобы они позволили унести его тело. Удалось это только со второй попытки. Мужчину похоронили на территории двора. После того как российские войска отбросили, тело 47-летнего Руслана было перезахоронено на местном кладбище. У него остались жена и три сына.

В общей сложности уже более тысячи тел, убитых оккупантами, обнаружили в населенных пунктах Киевщины. Только в одной Буче погиб 31 ребенок и 19 были ранены.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.