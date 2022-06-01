Червень, 01 в 8:25

Цьогорічний День захисту дітей є чи не найбільш трагічнішим в історії України.

Лише за останні три місяці, поки триває повномасштабна війна в країні, від дій російських окупантів постраждали майже 700 дітей.

За офіційними даними, військові РФ вбили 243 та поранили 446 дітей.

Зараз дивляться

І ці цифри не остаточні, тому що війна триває.

Сьогодні маленькі українці не лише гинуть від російських снарядів – держава-агресор масово депортує їх на свою територію.

За даними російських джерел, станом на 21 травня Росія вивезла з України понад 232 тис. дітей.

– Понад 2 тис. із них – або сироти, або розлучені з батьками, – розповідав під час відкриття Russian War Crimes (Будинку воєнних злочинків Росії, – Ред.) у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Вбивають, розлучають з батьками й депортують: як росіяни руйнують долі дітей України / 7 фотографий

Нині російський парламент готується до спрощення процедури усиновлення російськими громадянами українських дітей.

– Це не про гуманізм. Це про шаленство ненависті та знищення під гаслами гуманізму, – вважає Андрій Єрмак.

Так, чого лише варта історія чотирічної Аліси, яку окупанти розлучили з матір’ю.

Жінку, яка є медиком за фахом, загарбники залишили на блокпості, а малеча сама понад добу їхала в евакуаційному автобусі до Запоріжжя.

Облетіла увесь світ і світлина, на якій 84-річний Валентин Платов у центрі для переселенців у тому ж таки Запоріжжі заколисував свою піврічну онучку Белу.

Чоловік власною автівкою за два дні подолав понад тисячу кілометрів, аби вивезти до Івано-Франківська трьох онуків, сина, невістку та ще й песика.

У перші дні повномасштабного вторгнення людей у світі вразило відео, на якому п’ятирічний Іванко, гірко плачучи, самотужки перетинає кордон із Польщею.

На шляху від Києва до Хельму хлопчика супроводжували зовсім не знайомі люди, бо зв’язок із рідними дитини було втрачено.

Вразила силою духу людей в усьому світі 15-річна Ліза Чернишенко з Попасної Луганської області, яка з простреленими ногами вивезла поранених із міста.

Не залишила нікого байдужим історія й 11-річного Ярослава, який доглядає за своєю сестричкою Яною та мамою після того, як від вибуху на краматорському вокзалі його рідним відірвало ноги.

Неможливо без сліз дивитися на страждання українців у відео, яким Офіс президента закликав 16 березня, на 21-й день повномасштабної війни, допомогти закрити небо над Україною.

За даними МВС, втекти від війни довелось уже понад 6,2 млн українців.

Тільки до ЄС станом на 19 травня виїхали 5 358 079 громадян. Більшість із них – це жінки та діти.

Джерело: МВС, Офіс президента

Фото: Нацполіція, ДСНС, Сергій Гайдай, Getty Images