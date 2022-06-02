Июнь, 01 в 22:40

На данный момент отсутствует угроза окружения группировки украинских войск в районе Северодонецка.

С такой оценкой выступил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его мнению, сейчас российские войска “выдавливают” украинскую армию из города.

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— Наши отступают там управляемо – нанесли удар и отошли. Они (российские войска, — Ред.) упрутся в высокий берег, потому что Лисичанск выше Северодонецка. Дальше придется копить резервы, чтобы двинуться дальше. , – сказал Алексей Арестович.

Он добавил, что согласно заявлению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, большую часть Северодонецка контролируют российские захватнические силы, однако в уличных боях украинские войска постепенно уничтожают силы оккупантов.

По словам Арестовича, задача ВСУ сейчас выматывать противника и выбивать личный состав и технику врага.

Ранее эксперты из Института изучения войны (ISW) заявляли, что сосредоточенность России на захвате Северодонецка Луганской области и Донбасса в целом делает уязвимыми ее позиции в жизненно важной для Украины Херсонской области, где продолжаются контрнаступления ВСУ.

Источник: Фейгин Live