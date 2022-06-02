Червень, 01 в 22:40

Наразі відсутня загроза оточення угруповання українських військ у районі Сєвєродонецька.

Із такою оцінкою виступив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

На його думку, зараз російські війська “видавлюють” українську армію із міста.

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– Наші відступають там керовано – завдали удару і відійшли. Вони (російські війська, – Ред.) упруться у високий берег, тому що Лисичанськ вищий за Сєвєродонецьк. Далі доведеться збирати резерви, щоб рушити далі. , – сказав Олексій Арестович.

Він додав, що згідно з заявою голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, більшу частину Сєвєродонецька контролюють російські загарбницькі сили, проте у вуличних боях українські війська поступово знищують сили окупантів.

За словами Арестовича, завдання ЗСУ зараз вимотувати противника та вибивати особовий склад та техніку ворога.

Раніше експерти з Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що зосередженість Росії на захопленні Сєвєродонецька Луганської області та Донбасу загалом робить уразливими її позиції у життєво важливій для України Херсонській області, де продовжуються контрнаступи ЗСУ.

Джерело: Фейгин Live