Июнь, 01 в 7:13

Сосредоточенность России на захвате Северодонецка Луганской области и Донбасса в целом делает уязвимыми ее позиции в жизненно важной для Украины Херсонской области, где продолжаются контрнаступления ВСУ.

– Херсон – критическая местность, потому что это единственная территория Украины, где российские войска удерживают позиции на западном берегу реки Днепр, – отмечают эксперты Института изучения войны (ISW).

Согласно их прогнозу, если России удастся сохранить крепкое положение в Херсоне после прекращения боевых действий, то она будет в очень сильной позиции для начала грядущего вторжения.

– С другой стороны, если Украина вернет Херсон, то будет иметь более сильную позицию в вопросе защиты от предстоящего нападения России, – считают в ISW.

Такой стратегический расчет, убеждены эксперты Института изучения войны, должен побудить Россию выделить достаточную боевую мощь для содержания Херсона.

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– Но президент РФ Владимир Путин решил сосредоточить все возможные силы и ресурсы, чтобы отчаянно и кроваво захватывать районы на Востоке Украины ради символической выгоды, – добавляют в ISW.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 98-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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