Зосередженість на Сєвєродонецьку зробила РФ вразливою в Херсоні – експерти

Червень, 01 в 7:13

Зосередженість Росії на захопленні Сєвєродонецька Луганської області та Донбасу загалом робить вразливими її позиції в життєво важливій для України Херсонській області, де тривають контрнаступи ЗСУ.

– Херсон є критичною місцевістю, тому що це єдина територія України, де російські війська утримують позиції на західному березі річки Дніпро, – зазначають експерти Інституту вивчення війни (ISW).

За їхнім прогнозом, якщо Росії вдасться утриматися в Херсоні після припинення бойових дій, то вона буде в дуже сильній позиції для початку майбутнього вторгнення.

– З іншого боку, якщо Україна поверне Херсон, то матиме набагато сильнішу позицію для захисту від майбутнього нападу Росії, – вважають в ISW.

Такий стратегічний розрахунок, впевнені експерти Інституту вивчення війни, мав би спонукати Росію виділити достатню бойову міць для утримання Херсона.

Зараз дивляться

– Але президент РФ Володимир Путін натомість вирішив зосередити всі можливі сили та ресурси, щоб відчайдушно та криваво захоплювати райони на Сході України заради символічної вигоди, – додають в ISW.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 98-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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