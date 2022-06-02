Грабили жителей Бучи: объявлено подозрение 10 российским военным

Июнь, 02 в 17:01

Нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) – по этой статье объявлено подозрение 10 военнослужащим РФ, разграбившим имущество мирных жителей Бучи в Киевской области.

Наказание за эти преступления – лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Следователи установили, что с 24 февраля по 31 марта военнослужащие Нацгвардии РФ во время оккупации города под Киевом забирали из квартир все имущество, которое можно было вынести – от нижнего белья и одежды до крупной бытовой техники.

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После освобождения Киевской области оккупанты, отступив в Беларусь, пересылали оттуда награбленное почтовыми отправлениями своим родственникам.

В конце мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине за изнасилование будут судить первого российского оккупанта.

По ее словам, за убийство гражданского и сексуальное насилие над его женой будут судить Михаила Романова – военнослужащего 239 полка 90 гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии ВС РФ.

Это произошло в марте во время оккупации Броварского района