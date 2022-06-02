Грабували мешканців Бучі: оголошено підозру 10 російським військовим

Червень, 02 в 17:01

Порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) – за цією статтею оголошено підозру 10 військовослужбовцям РФ, які розграбували майно мирних мешканців Бучі у Київській області.

Покарання за ці злочини – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Слідчі встановили, що з 24 лютого до 31 березня військовослужбовці Нацгвардії РФ під час окупації міста під Києвом забирали з помешкань все майно, яке можна було винести – від спідньої білизни та одягу до великої побутової техніки.

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Після звільнення Київської області окупанти, відступивши до Білорусі, пересилали звідти награбоване поштовими відправленнями своїм родичам.

Зараз вирішується питання щодо про оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

Наприкінці травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в Україні за зґвалтування судитимуть першого російського окупанта.

За її словами, за вбивство цивільного та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова – військовослужбовця 239 полку 90 гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії ЗС РФ.

Це сталося у березні під час окупації Броварського району.