Июнь, 03 в 16:59

За 100 дней полномасштабной войны России против Украины масштабы массовых преступлений оккупантов поражали не раз. Трагедия Азовстали в Мариуполе всколыхнула не только украинское общество, но и весь мир.

Тысячи мирных жителей в течение нескольких месяцев вместе с военными находились в бомбоубежищах завода, который российские захватчики всеми силами пытались уничтожить постоянными обстрелами и авиабомбардировками.

Сегодня активные бои продолжаются за другой город на Востоке Украины — Северодонецк на Луганщине. Российские оккупанты систематически обстреливают химзавод Азот, в бомбоубежищах которого находятся люди.

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Какая ситуация в Северодонецке сейчас и есть ли риск того, что завод Азот может превратиться во вторую Азовсталь – читайте в материале.

Бои за Северодонецк

По информации Генштаба, по состоянию на утро 3 июня в центральной части Северодонецка продолжаются ожесточенные бои.

Оккупанты не прекращают обстреливать подразделения Вооруженных сил Украины и наносить удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск.

В то же время член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что российские захватчики стягивают в район Северодонецка, Лимана, Бахмута тяжелую артиллерийскую технику.

Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, российский враг в последние дни стягивает мощные огнеметные системы Солнцепек, боевые бронированные машины, БМП, танки.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, большая часть Северодонецка, к сожалению, под контролем армии РФ. Но не весь город. Уличные бои продолжаются.

В целом Гайдай говорит, что оккупанты контролируют 60-70% города. 15-20% – это серая зона, остальная территория контролируется ВСУ.

Что известно о заводе Азот и его обстрелах

Северодонецкое объединение Азот — третий по размеру в Украине производитель аммиака и одно из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности по производству азотных удобрений, метанола, уксусной кислоты, ацетилена, формалина, катализаторов, товаров бытовой химии и другой химической продукции.

Северодонецкий Азот на карте

В ночь на 2 июня российские военные повредили один из административных корпусов и склад с метанолом объединения Азот в Северодонецке.

Также оккупанты несколько раз обстреливали Азот в мае. Так, 14 мая после очередного прилета пламя охватило один из производственных цехов. А 24 мая в результате обстрела территории Азота погибли четыре человека.

Сколько человек находятся на Азоте

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в бомбоубежищах под химическим заводом Азот в Северодонецке прячутся от обстрелов около 800 человек.

Там есть местные жители, которых попросили покинуть город, но они отказались. Также на территории завода находятся дети, но их немного.

Есть ли угроза для людей на Азоте

Сергей Гайдай говорит, что постоянно общается с военными, которые убеждены, что на сегодняшний день угрозы окружения нет.

— Я говорю даже не о городе и Азоте, а о наших войсках, которые держат оборону в окрестностях Северодонецка. Военные уверяют, что все нормально и контролируемо. И это солдаты и офицеры, которые воюют там не первый месяц, – отметил он в одном из интервью.

Кроме того, ранее Сергей Гайдай уже говорил, что химзавод в Северодонецке не имеет значения с военной точки зрения, поэтому Азот — это точно не Азовсталь, на территории которой был фактически огромный подземный город.

Гайдай обратил внимание на то, что Азот находится в частной собственности, однако владельцы говорят, что на заводе осталось лишь небольшое количество химикатов.

Международная группа компаний, в состав которой входит Северодонецкое объединение Азот, еще 1 марта официально сообщила, что на заводе нет никаких химикатов.

По словам компании, на предприятии было полностью переработано аммиак и освобождено аммиакохранилище. В связи с началом военных действий на заводе полностью остановлено производство: остановились все ключевые цеха, завод прекратил производить удобрения.

Остатки готовой продукции (удобрения) и находившиеся на территории Азота химикаты в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области.

Фото: Северодонецкий Азот