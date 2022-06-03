Продолжаются бои в центральной части Северодонецка – Генштаб
В центральной части Северодонецка продолжаются ожесточенные бои.
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
Так, российский враг не прекращает обстрелы подразделений Вооруженных сил Украины и наносит удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск.
Кроме того, штурмовая авиация захватчиков атаковала Мирную Долину.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что бои продолжаются не только в Северодонецке, но и в поселках-спутниках города. По Боровскому оккупанты били из авиации.
В центре Северодонецка повреждены девять жилых домов, в Золотом – шесть, три – в Тошковке.
В Лисичанске, кроме двух многоэтажек, есть попадание в пожарную часть. Утром 3 июня в городе в результате артобстрела погибла женщина, 1958 г.р.
В Горском разрушены 16 домов.
Продолжаются обстрелы трассы Лисичанск-Бахмут, так называемой дороги жизни.
Источник: Генштаб ВСУ, Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай