Июнь, 03 в 8:44

В центральной части Северодонецка продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Так, российский враг не прекращает обстрелы подразделений Вооруженных сил Украины и наносит удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск.

Сейчас смотрят

Кроме того, штурмовая авиация захватчиков атаковала Мирную Долину.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что бои продолжаются не только в Северодонецке, но и в поселках-спутниках города. По Боровскому оккупанты били из авиации.

В центре Северодонецка повреждены девять жилых домов, в Золотом – шесть, три – в Тошковке.

В Лисичанске, кроме двух многоэтажек, есть попадание в пожарную часть. Утром 3 июня в городе в результате артобстрела погибла женщина, 1958 г.р.

В Горском разрушены 16 домов.

Продолжаются обстрелы трассы Лисичанск-Бахмут, так называемой дороги жизни.

Источник: Генштаб ВСУ, Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай