Приоритет для Украины: Словакия отложила поставки гаубиц собственной армии

Июнь, 04 в 13:41

Когда Вооруженные силы Словацкой Республики получат последние восемь заказанных гаубиц Zuzana 2 пока неизвестно. Приоритет будет предоставляться любым дальнейшим заказам из Украины.

Об этом заявила представитель Министерства обороны Словакии Мартина Коваль Какащикова.

— Невозможно определить время, когда восемь гаубиц Zuzana 2 будут доставлены в Вооруженные силы Словацкой Республики. Если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим им приоритет, – объяснила она.

Закупка 25 гаубиц Zuzana 2 была утверждена правительством в 2018 году во время пребывания на должности министра обороны Петра Гайдоша. Из-за пандемии дату доставки несколько раз переносили. Последние восемь штук должны были доставить в середине декабря 2022 года.

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Государственное акционерное общество Konstrukta Defense, которое принадлежит Минобороны Словакии, на этой неделе заключило договор на коммерческую продажу Украине восьми гаубиц Zuzana 2.

Министр обороны Ярослав Надь оценил, что благодаря этому контракту Konstrukta получит заказ, дающий возможности для дальнейшего роста компании. Он считает это большим успехом для словацкой оборонной промышленности.

Характеристики самоходной артиллерийской установки Zuzana 2 – читайте в материале.

Источник: Aktuality