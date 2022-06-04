Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Приоритет для Украины: Словакия отложила поставки гаубиц собственной армии

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Приоритет для Украины: Словакия отложила поставки гаубиц собственной армии
Фото: Depositphotos

Когда Вооруженные силы Словацкой Республики получат последние восемь заказанных гаубиц Zuzana 2 пока неизвестно. Приоритет будет предоставляться любым дальнейшим заказам из Украины.

Об этом заявила представитель Министерства обороны Словакии Мартина Коваль Какащикова.

— Невозможно определить время, когда восемь гаубиц Zuzana 2 будут доставлены в Вооруженные силы Словацкой Республики. Если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим им приоритет, – объяснила она.

Закупка 25 гаубиц Zuzana 2 была утверждена правительством в 2018 году во время пребывания на должности министра обороны Петра Гайдоша. Из-за пандемии дату доставки несколько раз переносили. Последние восемь штук должны были доставить в середине декабря 2022 года.

Сейчас смотрят

Государственное акционерное общество Konstrukta Defense, которое принадлежит Минобороны Словакии, на этой неделе заключило договор на коммерческую продажу Украине восьми гаубиц Zuzana 2.

Министр обороны Ярослав Надь оценил, что благодаря этому контракту Konstrukta получит заказ, дающий возможности для дальнейшего роста компании. Он считает это большим успехом для словацкой оборонной промышленности.

Характеристики самоходной артиллерийской установки Zuzana 2 – читайте в материале.

Источник: Aktuality

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка