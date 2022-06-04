Пріоритет для України: Словаччина відклала постачання гаубиць власній армії

Червень, 04 в 13:41

Коли Збройні сили Словацької Республіки отримають останні вісім замовлених гаубиць Zuzana 2 поки невідомо. Пріоритет надаватиметься будь-яким подальшим замовленням з України.

Про це заявила речниця Міністерства оборони Словаччини Мартіна Коваль Какащикова.

– Неможливо визначити час, коли вісім гаубиць Zuzana 2 будуть доставлені до Збройних сил Словацької Республіки. Якщо будуть подальші замовлення для України, ми надамо їм пріоритет, – пояснила вона.

Закупівля 25 гаубиць Zuzana 2 була затверджена урядом у 2018 році під час перебування на посаді міністра оборони Петра Гайдоша. Через пандемію дату доставки кілька разів переносили. Останні вісім штук мали доставити до середини грудня 2022 року.

Зараз дивляться

Державне акціонерне товариство Konstrukta Defense, що належить Міноборони Словаччини, цього тижня уклало договір на комерційний продаж Україні восьми гаубиць Zuzana 2.

Міністр оборони Ярослав Надь оцінив, що завдяки цьому контракту Konstrukta отримає замовлення, яке дає можливості для подальшого зростання компанії. Він вважає це великим успіхом для словацької оборонної промисловості.

Характеристики самохідної артилерійської установки Zuzana 2 – читайте у матеріалі.

Джерело: Aktuality