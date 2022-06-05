Июнь, 05 в 14:36

Коллаборанты готовятся продавать на АЗС в Геническе Херсонской области бензин из Крыма.

О планах оккупантов стало известно из телефонного разговора, который перехватила Служба безопасности Украины.

Идею “гауляйтеру” Геническа Геннадию Сиваку предложил так называемый советник “главы” Крыма Рустем Ниметуллаев.

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– Геша, можно будет работать через заброшенные заправки. Сегодня никто туда бензин не возит? Нет! А по “законам спецоперации” пользоваться ими можно. Мы завозим, сливаем и продаем. Бензин я организую, – предложил Ниметуллаев.

Коллаборант из Геническа Геннадий Сивак предложение охотно принял, однако беспокоит его только, чтобы “бабло из-под носа не украли”.

Мужчина хочет самостоятельно выехать на место и набрать персонал, чтобы работники не продавали “себе в карман”.

– Лавандос как? Мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы ничего не перли, и безопасный склад для денег… – говорит коллаборант.

Неделю назад стало известно, что в оккупированном Геническе российские захватчики готовятся к проведению туристического сезона.

Военные РФ ворвались на частные базы отдыха Белый лебедь и Arabatka.club в селе Геническая Горка на Арабатской Стрелке.

Оккупанты запретили охранникам впускать людей на базы и заявили, что скоро эти территории станут российской собственностью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.

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