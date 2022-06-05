“Аби бабло не вкрали”: колаборанти планують продавати в Генічеську бензин із Криму

Червень, 05 в 14:36

Колаборанти готуються продавати на АЗС у Генічеську Херсонської області бензин із Криму.

Про плани окупантів стало відомо із телефонної розмови, яку перехопила Служба безпеки України.

Ідею “гауляйтеру” Генічеська Геннадію Сиваку запропонував так званий радник “голови” Криму Рустем Німетуллаєв.

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– Гешо, можна буде працювати через покинуті заправки. Сьогодні ж ніхто туди бензин не возить? Ні! А за “законами спецоперації” користуватися ними можна. Ми завозимо, зливаємо та продаємо. Бензин я організую, – запропонував Німетуллаєв.

Колаборант із Генічеська Геннадій Сивак на пропозицію охоче пристає, однак турбує його лише, щоб “бабло з-під носа не вкрали”.

Чоловік хоче самостійно виїхати на місце та обрати персонал, щоб працівники не продавали “собі в кишеню”.

– Лавандос як? Мені потрібно організувати інкасацію, аудит, щоб нічого не перли, і безпечний склад для грошей… – говорить колаборант.

Тиждень тому стало відомо, що в окупованому Генічеську російські загарбники готуються також до проведення туристичного сезону.

Військові РФ вдерлися до приватних баз відпочинку Білий лебідь та Arabatka.club в селі Генічеська Гірка на Арабатській Стрілці.

Окупанти заборонили охоронцям впускати людей до баз та заявили, що скоро ці території стануть російською власністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.

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