Июнь, 05 в 13:44

5 июня военным, полицейским и спасателям удалось эвакуировать из Лисичанска Луганской области 66 человек.

Среди спасенных – шестеро деток.

– Тихо, без анонса проехали по бомбоубежищам и уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное – 66 человек уже в безопасности, – поделился радостной новостью руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

Кроме того, властям Луганщины удалось завезти в город гуманитарные грузы.

Сейчас смотрят

Тех, кто остается в Лисичанске, руководитель региона просит оставаться в укрытиях, ведь обстрелы российских захватчиков не утихают.

Накануне глава ОВА сообщал, что если в Луганской области и будут проводить эвакуацию, то из соображений безопасности анонсировать это не будут.

Несколькими часами ранее стало известно, что властям области удалось эвакуировать в другой регион еще троих человек.

В течение суток российские военные обстреляли Лисичанск из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и нанесли по городу ракетный удар из комплекса Точка-У.

Из-за вражеской атаки в своем доме погибла женщина. Получили ранения еще двое мужчин. После оказания первой помощи их госпитализировали в больницу.

Обстрелами повреждены пять домов, а также здания Укрпочты и полиции.

Дотла сгорел штаб выдачи гуманитарной помощи, где в хранилище постоянно проживали более 40 мирных жителей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай