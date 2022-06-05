Проїхали по бомбосховищах та вмовили: із Лисичанська евакуювали 66 людей

Червень, 05 в 13:44

5 червня військовим, поліцейським та рятувальникам вдалося евакуювати з Лисичанська Луганської області 66 людей.

Серед врятованих – шестеро діток.

– Тихо, без анонсу проїхали по бомбосховищах та вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе – 66 людей уже в безпеці, – поділився радісною новиною керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Крім того, владі Луганщини вдалося завезти до міста гуманітарні вантажі.

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Тих, хто залишається в Лисичанську, керівник регіону просить залишатися в укриттях, адже обстріли російських загарбників не вщухають.

Напередодні очільник ОВА повідомляв, що якщо в Луганській області й проводитимуть евакуацію, то з міркувань безпеки анонсувати це не будуть.

Кількома годинами раніше стало відомо, що владі області вдалося евакуювати до іншого регіону ще трьох людей.

Упродовж доби російські військові обстріляли Лисичанськ із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та завдали по місту ракетного удару із комплексу Точка-У.

Через ворожу атаку в своєму помешканні загинула жінка. Дістали поранення ще двоє чоловіків. Після надання першої допомоги їх госпіталізували до лікарні.

Обстрілами пошкоджено також п’ять будинків, а також будівлі Укрпошти та поліції.

Ущент згорів штаб видачі гуманітарної допомоги, де у сховищі постійно проживали понад 40 мирних жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай