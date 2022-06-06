Июнь, 06 в 16:46

На территории Беларуси до сих пор остаются подразделения российских войск с ракетными комплексами Искандер-М и самолетами. Поэтому угроза ракетных ударов по территории Украины сохраняется.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

– На территории Беларуси вдоль государственной границы Украины сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил РФ, вооруженных оперативно-тактическими ракетными комплексами Искандер-М, зенитно-пушечными комплексами Панцирь-С1, зенитно-ракетными системами С-400 и самолетами оперативно-тактической авиации. Следовательно, угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по территории Украины сохраняется, — подчеркнул Мотузяник.

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Он напомнил, что власти Беларуси продлили сроки проверки боевой готовности вооруженных сил до 11 июня. В то же время, военные комиссариаты Гомельской области уточняют данные резервистов.

– Украинская разведка нам сообщает о продлении сроков проверки боевой готовности вооруженных сил этой страны до 11 июня. Ранее планировалось до 4-го. В рамках подготовки к сборам с военнообязанными территориальной обороны Беларуси с 22 июня по 16 июля военные комиссариаты Гомельской области уточняют военные данные резервистов, — проинформировал спикер Минобороны.

На сегодняшний день ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях в целом остается без изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси в составе 7 батальонов продолжают усиливать белорусско-украинскую границу на территории Брестской и Гомельской областей.

Мотузяник также рассказал, что на участке границы между Украиной и РФ в Брянской и Курской областях враг удерживает подразделения, чтобы помешать переброске украинских войск на другие направления.