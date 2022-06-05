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Беларусь еще не готова к наступлению на Украину, но есть тревожные признаки — Грабский

Юля Захарченко редактор ленты

Беларусь еще не готова к наступлению на территории Украины, однако есть тревожные признаки, которые могут свидетельствовать о возможном обострении ситуации. Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что главная цель России осталась неизменной – захватить Киев и другие украинские города.

– Не только Киев. Следует понимать, что пока стратегическая цель Российской Федерации осталась неизменной. Мы должны готовиться к отражению агрессора по всем доступным направлениям — от белорусской границы до Одессы. Беларусь еще не готова к наступлению. В то же время мы наблюдаем определенные признаки, свидетельствующие о том, что ситуация там имеет тенденцию к обострению. К сожалению, эти признаки являются хрестоматийными.

По его мнению, признаков возможного обострения на белорусско-украинской границе достаточно. Среди них – постоянные военные учения, ротация сил и средств, перекидывание личного состава специальных операций и создание районов запусков оперативно-тактических ракет.

— Речь идет о создании оперативного командования, которое направлено против Украины. Постоянная тренировка и обучение сил, находящихся на белорусско-украинской границе. Постоянная ротация сил и средств. Там постоянно на ротационной основе находится от пяти до семи батальонно-тактических групп. Это немного, но они меняются. Перебрасывание в южные районы Беларуси личного состава сил специальных операций, что свидетельствует об обострении ситуации. Проведение так называемых уточнений списков от мобилизованных, хранения техники и прочее. Создание районов запусков оперативно-тактических ракет – как белорусских Точка-У, так и Искандеров российского производства.

Эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины перешли в контратаку в Северодонецке. По его мнению, это свидетельствует о выполнении оборонной операции против российских войск.

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— Контратака – это один из видов маневра. Контратака на тактическом направлении в Северодонецке означает, что мы продолжаем выполнять задачи оборонной операции, наносить максимальные поражения противнику, если ситуация позволяет это делать. Именно это мы делаем, уничтожая противника в Северодонецке и занимая определенные кварталы города, — подчеркнул он.

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