Червень, 06 в 16:46

На території Білорусі досі залишаються підрозділи російських військ із ракетними комплексами Іскандер-М та літаками. А тому загроза ракетних ударів по території України зберігається.

Про це розповів сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

– На території Білорусі вздовж державного кордону України зберігається присутність окремих підрозділів збройних сил РФ, озброєних оперативно-тактичними ракетними комплексами Іскандер-М, зенітно-гарматними комплексами Панцир-С1, зенітно-ракетними системами С-400 та літаками оперативно-тактичної авіації. Відтак загроза нанесення ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі по території України зберігається, – наголосив Мотузяник.

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Він нагадав, що влада Білорусі продовжила терміни перевірки бойової готовності збройних сил до 11 червня. Водночас військові комісаріати Гомельської області уточнюють дані резервістів.

– Українська розвідка нам повідомляє про продовження термінів перевірки бойової готовності збройних сил цієї країни до 11 червня. Раніше планувалося до 4-го. В рамках підготовки до зборів із військовозобов’язаними територіальної оборони Білорусі з 22 червня по 16 липня військові комісаріати Гомельської області уточнюють військові дані резервістів, – поінформував речник Міноборони.

Станом на зараз ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках в цілому залишається без змін. Підрозділи збройних сил Білорусі в складі до 7 батальйонів продовжують посилювати білорусько-український кордон на території Брестської та Гомельської областей.

Мотузяник також розповів, що на ділянці кордону між Україною та РФ у Брянській та Курській областях ворог утримує підрозділи, щоб завадити перекиданню українських військ на інші напрямки.