После недавних обстрелов оккупантов в Донецке и на территории оккупированной части области прекратило работу российское телевидение.

— Телевидения нет из-за повреждения обстрелами, которые снова устроили сами оккупанты, чтобы обвинить ВСУ в “обстрелах мирных жителей”. Такой выстрел уже не в ногу, а аккуратно в мозг российской пропаганды. Была пропаганда и нет пропаганды, – отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.