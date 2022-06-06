Обстрелы Харькова, борьба за Северодонецк и Запорожье: что происходит на 103-й день войны (онлайн)
По последним данным, Вооруженные силы Украины вернули контроль над 50% Северодонецка.
США анонсировали Рамштайн-3. Планируется, что встреча состоится в Брюсселе 15 июня.
Правительство Испании готово поставлять Украине тяжелое вооружение, включая танки Leopard и зенитные ракеты.
С начала полномасштабного вторжения России оккупанты временно захватили около 60% Запорожской области. На части территории продолжаются интенсивные боевые действия. Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.
— 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2 701 объект инфраструктуры, из которых на сегодня восстановлено почти 700.
После недавних обстрелов оккупантов в Донецке и на территории оккупированной части области прекратило работу российское телевидение.
— Телевидения нет из-за повреждения обстрелами, которые снова устроили сами оккупанты, чтобы обвинить ВСУ в “обстрелах мирных жителей”. Такой выстрел уже не в ногу, а аккуратно в мозг российской пропаганды. Была пропаганда и нет пропаганды, – отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.