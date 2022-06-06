Червень, 06 в 9:03

За минулу добу, 5 червня, ворожа армія зазнала чималих втрат у живій силі та техніці.

Про це йдеться у щоденному зведенні від Генерального штабу ЗСУ.

Так, за добу ворог втрати щонайменше 100 осіб та п’ять танків.

Зараз дивляться

Інші втрати російських окупантів:

бойових броньованих машин ‒ 3340 (+8) од,

артилерійських систем – 690 (+4) од,

РСЗВ – 207 (+0) од,

засобів ППО – 96 (+1) од,

літаків – 211 (+1) од,

гелікоптерів – 176 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 (+3),

крилатих ракет – 125 (+3),

кораблів /катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2395 (+35) од,

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 103-тю добу.

У Генштабі повідомляють, що ворог зосереджується на наступі на Слов’янськ та веде вуличні бої у Сєвєродонецьку.