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ЗСУ знищили 100 окупантів, літак та гелікоптер загарбників: втрати ворога за добу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ знищили 100 окупантів, літак та гелікоптер загарбників: втрати ворога за добу
Фото: Depositphotos

За минулу добу, 5 червня, ворожа армія зазнала чималих втрат у живій силі та техніці.

Про це йдеться у щоденному зведенні від Генерального штабу ЗСУ.

Так, за добу ворог втрати щонайменше 100 осіб та п’ять танків.

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Інші втрати російських окупантів:

  • бойових броньованих машин ‒ 3340 (+8) од,
  • артилерійських систем – 690 (+4) од,
  • РСЗВ – 207 (+0) од,
  • засобів ППО – 96 (+1) од,
  • літаків – 211 (+1) од,
  • гелікоптерів – 176 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 (+3),
  • крилатих ракет – 125 (+3),
  • кораблів /катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2395 (+35) од,
  • спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 103-тю добу.

У Генштабі повідомляють, що ворог зосереджується на наступі на Слов’янськ та веде вуличні бої у Сєвєродонецьку.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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