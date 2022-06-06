ЗСУ знищили 100 окупантів, літак та гелікоптер загарбників: втрати ворога за добу
Фото: Depositphotos
За минулу добу, 5 червня, ворожа армія зазнала чималих втрат у живій силі та техніці.
Про це йдеться у щоденному зведенні від Генерального штабу ЗСУ.
Так, за добу ворог втрати щонайменше 100 осіб та п’ять танків.
Зараз дивляться
Інші втрати російських окупантів:
- бойових броньованих машин ‒ 3340 (+8) од,
- артилерійських систем – 690 (+4) од,
- РСЗВ – 207 (+0) од,
- засобів ППО – 96 (+1) од,
- літаків – 211 (+1) од,
- гелікоптерів – 176 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 (+3),
- крилатих ракет – 125 (+3),
- кораблів /катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2395 (+35) од,
- спеціальної техніки – 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 103-тю добу.
У Генштабі повідомляють, що ворог зосереджується на наступі на Слов’янськ та веде вуличні бої у Сєвєродонецьку.