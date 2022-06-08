Украинские военные заставили РФ отступить на трех направлениях – Генштаб ВСУ
В течение 104-х суток полномасштабной войны украинские защитники заставили российских оккупантов отступить сразу на нескольких восточных направлениях.
Так, отошли россияне после неудачной попытки разведки боем в направлении Райгородка на Лиманском направлении.
Не увенчалось успехом для оккупантов наступление в районе Тошковки на Северодонецком направлении.
Отбросили ВСУ российских захватчиков и во время попыток продвинуться в направлении Устиновки.
Украинские военные огневым поражением заставили оккупантов отойти на ранее занимаемые позиции в районе Нагорного на Бахмутском направлении.
Сейчас россияне там увеличили интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации.
На протяжении суток россияне обстреливали позиции украинских подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Покровского, Берестового, Золотого-4, Врубовки, Травневого, Яковлевки и Доломитного.
Нанесла авиаудары вертолетами Ка-52 армия РФ в районах Покровского, Видродження и Яковлевки.
Однако, как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, личный состав врага деморализован.
– Согласно имеющейся информации, сейчас из Луганской области на территорию России возвращают военных из состава 106 и 76 воздушно-десантных дивизий, потому что они отказались принимать участие в боевых действиях, – отмечают в Генштабе ВСУ.
Тем временем украинские защитники только на Донецком и Луганском направлениях накануне отбили 11 атак врага, уничтожив:
- три танка,
- пять артиллерийских систем,
- две боевые бронированные машины,
- 13 единиц автомобильной техники,
- три склада с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.