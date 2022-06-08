Июнь, 08 в 8:04

В течение 104-х суток полномасштабной войны украинские защитники заставили российских оккупантов отступить сразу на нескольких восточных направлениях.

Так, отошли россияне после неудачной попытки разведки боем в направлении Райгородка на Лиманском направлении.

Не увенчалось успехом для оккупантов наступление в районе Тошковки на Северодонецком направлении.

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Отбросили ВСУ российских захватчиков и во время попыток продвинуться в направлении Устиновки.

Украинские военные огневым поражением заставили оккупантов отойти на ранее занимаемые позиции в районе Нагорного на Бахмутском направлении.

Сейчас россияне там увеличили интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации.

На протяжении суток россияне обстреливали позиции украинских подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Покровского, Берестового, Золотого-4, Врубовки, Травневого, Яковлевки и Доломитного.

Нанесла авиаудары вертолетами Ка-52 армия РФ в районах Покровского, Видродження и Яковлевки.

Однако, как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, личный состав врага деморализован.

– Согласно имеющейся информации, сейчас из Луганской области на территорию России возвращают военных из состава 106 и 76 воздушно-десантных дивизий, потому что они отказались принимать участие в боевых действиях, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Тем временем украинские защитники только на Донецком и Луганском направлениях накануне отбили 11 атак врага, уничтожив:

три танка,

пять артиллерийских систем,

две боевые бронированные машины,

13 единиц автомобильной техники,

три склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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