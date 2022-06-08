Українські військові змусили РФ відступити на трьох напрямках – Генштаб ЗСУ

Червень, 08 в 8:04

Упродовж 104-ї доби повномасштабної війни українські захисники змусили російських окупантів відступити одразу на кількох східних напрямках.

Так, відійшли росіяни після невдалої спроби розвідки боєм у напрямку Райгородка на Лиманському напрямку.

Не увінчався успіхом для окупантів наступ у районі Тошківки на Сєвєродонецькому напрямку.

Зараз дивляться

Відкинули ЗСУ російських загарбників і під час намагань просунутись у напрямку Устинівки.

Українські військові вогневим ураженням змусили окупантів відійти на раніше зайняті позиції в районі Нагірного на Бахмутському напрямку.

Нині там росіяни збільшили інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.

Упродовж доби росіяни обстрілювали позиції українських підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Покровського, Берестового, Золотого-4, Врубівки, Травневого, Яковлівки й Доломітного.

Завдала авіаударів вертольотами Ка-52 армія РФ у районах Покровського, Відродження та Яковлівки.

Однак, як наголошують у Генеральному штабі Збройних сил України, особовий склад ворога деморалізований.

– За наявною інформацією, нині з Луганської області на територію Росії повертають військових зі складу 106 та 76 повітряно-десантних дивізій, бо ті відмовились брати участь у бойових діях, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Тим часом українські захисники лише на Донецькому та Луганському напрямках напередодні відбили 11 атак ворога, знищивши:

три танки,

п’ять артилерійських систем,

дві бойові броньовані машини,

13 одиниць автомобільної техніки,

три склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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