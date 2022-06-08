Українські військові змусили РФ відступити на трьох напрямках – Генштаб ЗСУ
Упродовж 104-ї доби повномасштабної війни українські захисники змусили російських окупантів відступити одразу на кількох східних напрямках.
Так, відійшли росіяни після невдалої спроби розвідки боєм у напрямку Райгородка на Лиманському напрямку.
Не увінчався успіхом для окупантів наступ у районі Тошківки на Сєвєродонецькому напрямку.
Відкинули ЗСУ російських загарбників і під час намагань просунутись у напрямку Устинівки.
Українські військові вогневим ураженням змусили окупантів відійти на раніше зайняті позиції в районі Нагірного на Бахмутському напрямку.
Нині там росіяни збільшили інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.
Упродовж доби росіяни обстрілювали позиції українських підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Покровського, Берестового, Золотого-4, Врубівки, Травневого, Яковлівки й Доломітного.
Завдала авіаударів вертольотами Ка-52 армія РФ у районах Покровського, Відродження та Яковлівки.
Однак, як наголошують у Генеральному штабі Збройних сил України, особовий склад ворога деморалізований.
– За наявною інформацією, нині з Луганської області на територію Росії повертають військових зі складу 106 та 76 повітряно-десантних дивізій, бо ті відмовились брати участь у бойових діях, – зазначають у Генштабі ЗСУ.
Тим часом українські захисники лише на Донецькому та Луганському напрямках напередодні відбили 11 атак ворога, знищивши:
- три танки,
- п’ять артилерійських систем,
- дві бойові броньовані машини,
- 13 одиниць автомобільної техніки,
- три склади з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу Орлан-10.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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