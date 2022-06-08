Россия передала тела военных из Азовстали и обстреливает Харьков: что происходит на 105-й день войны (онлайн)

Российские захватчики несколько раз в сутки обстреляли Харьков. В течение суток 7 июня погибли по меньшей мере три человека.

Кроме того, оккупанты усилили наступление на Северодонецк, хотят заблокировать трассу Лисичанск-Бахмут.

ВСУ заставили оккупантов отойти на Харьковщине, а те устроили террор против мирного населения.

Украина вернула тела 210 военных, большинство из них – защитники Мариуполя.

Польша и Украина подписали самое масштабное соглашение о поставках оружия за последние 30 лет. Речь идет о продаже самоходных артиллерийских установок Krab.