Июнь, 09 в 8:31

В боевых действиях на территории Украины понес существенные потери личный состав 15 отдельной мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.

Такая информация есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, погибли ориентировочно 800 российских захватчиков и около 400 получили ранения.

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Всего в боевых действиях на территории Украины принимали около 1,8 тыс. военнослужащих этой бригады.

К слову, 8 июня враг понес потери и отошел в направлении Катериновки на Северодонецком направлении.

Вывести для восстановления боеспособности оккупантам пришлось подразделения 1 и 100 отдельных мотострелковых бригад 1 армейского корпуса после потерь в боях на Бахмутском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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