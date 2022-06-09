800 вбитих і 400 поранених: ЗСУ розгромили мотострілецьку бригаду РФ

Червень, 09 в 8:31

У бойових діях на території України зазнав суттєвих втрат особовий склад 15 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії Центрального військового округу РФ.

Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними української сторони, загинули орієнтовно 800 російських загарбників та близько 400 дістали поранення.

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Усього участь у бойових діях на території України брали близько 1,8 тис. військовослужбовців цієї бригади.

До слова, 8 червня ворог зазнав втрат та відійшов у напрямку Катеринівки на Сєвєродонецькому напрямку.

Вивести для відновлення боєздатності окупантам довелось також підрозділи 1 та 100 окремих мотострілецьких бригад 1 армійського корпусу після втрат у боях на Бахмутському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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