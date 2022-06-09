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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Бои за Северодонецк и ВСУ в 20 км от Херсона: что происходит на 106 день войны (онлайн)

Бои за Северодонецк и ВСУ в 20 км от Херсона: что происходит на 106 день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский назвал битву за Северодонецк определяющей, поскольку именно от нее зависит судьба Донбасса.

При этом оккупационные войска РФ прекратили близкий контакт в боях за Северодонецк и перешли к обстрелам города из артиллерии и авиации, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В то же время, Европарламент рекомендовал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе и призвал начать трибунал против России.

По словам Арестовича, украинские Вооруженные силы находятся почти в 20 километрах от Херсона, где накануне коллаборанты объявили о проведении “референдума”.

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00:35 - 09 июня

Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что Украина уже получила первый миллиард долларов в рамках пакета помощи на $40 млрд.

Эту сумму американские власти одобрили в мае. Из них $20 миллиардов пойдут на военную помощь Украине.

— Прямая поддержка в размере $1 миллиарда уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед, и еще $7,5 млрд ожидается. Решительный народ Украины уже работает над восстановлением, — написала Бриджит Бринк.

Источник: Ambassador Bridget A. Brink

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