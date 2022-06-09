Бои за Северодонецк и ВСУ в 20 км от Херсона: что происходит на 106 день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский назвал битву за Северодонецк определяющей, поскольку именно от нее зависит судьба Донбасса.

При этом оккупационные войска РФ прекратили близкий контакт в боях за Северодонецк и перешли к обстрелам города из артиллерии и авиации, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В то же время, Европарламент рекомендовал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе и призвал начать трибунал против России.

По словам Арестовича, украинские Вооруженные силы находятся почти в 20 километрах от Херсона, где накануне коллаборанты объявили о проведении “референдума”.