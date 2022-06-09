Флот РФ проводить навчання в Чорному морі – ОК Південь
У Чорному морі угруповання різнорідних сил флоту РФ відпрацьовує навчання з бойової стійкості.
Зокрема, відпрацьовують росіяни застосування проти них протикорабельних ракет та авіації.
Також Чорноморський флот РФ тренується застосовувати сухопутні зенітно-ракетні комплекси Тор-М2, які в них встановлені на корабельно-катерному складі.
Крім того, три надводних та один підводний носій ракетного озброєння перебуває в готовності до завдання ракетних ударів.
– Отже, 28 Калібрів напоготові, – підсумовують в Оперативному командуванні Південь.
Російські навчання відбуваються на безпечній відстані від українського узбережжя.
Тим часом українська армійська авіація завдала два удари по скупченню сил армії РФ та по одному з її опорних пунктів у Херсонській області.
Ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань знищили:
- 30 російських військових,
- дві одиниць броньованої техніки,
- чотири одиниці автомобільної техніки.
Також у трьох різних населених пунктах Херсонської області українські захисники ліквідували три польових склади боєприпасів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь
Фото: Міноборони РФ