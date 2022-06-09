Флот РФ проводить навчання в Чорному морі – ОК Південь

Червень, 09 в 6:30

У Чорному морі угруповання різнорідних сил флоту РФ відпрацьовує навчання з бойової стійкості.

Зокрема, відпрацьовують росіяни застосування проти них протикорабельних ракет та авіації.

Також Чорноморський флот РФ тренується застосовувати сухопутні зенітно-ракетні комплекси Тор-М2, які в них встановлені на корабельно-катерному складі.

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Крім того, три надводних та один підводний носій ракетного озброєння перебуває в готовності до завдання ракетних ударів.

– Отже, 28 Калібрів напоготові, – підсумовують в Оперативному командуванні Південь.

Російські навчання відбуваються на безпечній відстані від українського узбережжя.

Тим часом українська армійська авіація завдала два удари по скупченню сил армії РФ та по одному з її опорних пунктів у Херсонській області.

Ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань знищили:

30 російських військових,

дві одиниць броньованої техніки,

чотири одиниці автомобільної техніки.

Також у трьох різних населених пунктах Херсонської області українські захисники ліквідували три польових склади боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони РФ