Один из символов города: в Северодонецке оккупанты уничтожили Ледовый дворец
Российские оккупанты уничтожили Ледовый дворец в Северодонецке. Это один из символов города, центр спортивного и культурного развития последних 50 лет, который мог вместить 5 тыс. человек.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что Ледовый дворец сгорел в результате вражеских обстрелов.
— Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел. 5 тыс. северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города. Рашисты забросали Ледовый снарядами. Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка, – написал он.
Отметим, что оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции в Северодонецке. Вчера они обстреляли территорию цеха комбината Азот, в результате чего повредили по меньшей мере два цеха в разных концах химического предприятия.
По словам Сергея Гайдая, боевые действия в Северодонецке идут не только в промышленной зоне, но и прямо на улицах города.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай