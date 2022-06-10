Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Один из символов города: в Северодонецке оккупанты уничтожили Ледовый дворец

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Льодовий палац у Сєвєродонецьку

Российские оккупанты уничтожили Ледовый дворец в Северодонецке. Это один из символов города, центр спортивного и культурного развития последних 50 лет, который мог вместить 5 тыс. человек.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что Ледовый дворец сгорел в результате вражеских обстрелов.

— Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел. 5 тыс. северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города. Рашисты забросали Ледовый снарядами. Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка, – написал он.

 

Сейчас смотрят

Льодовий палац у Сєвєродонецьку

Отметим, что оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции в Северодонецке. Вчера они обстреляли территорию цеха комбината Азот, в результате чего повредили по меньшей мере два цеха в разных концах химического предприятия.

По словам Сергея Гайдая, боевые действия в Северодонецке идут не только в промышленной зоне, но и прямо на улицах города.

Читайте
РФ не удается найти слабые места в обороне Северодонецка – Генштаб ВСУ

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка