Июнь, 09 в 23:23

Российские оккупанты уничтожили Ледовый дворец в Северодонецке. Это один из символов города, центр спортивного и культурного развития последних 50 лет, который мог вместить 5 тыс. человек.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что Ледовый дворец сгорел в результате вражеских обстрелов.

— Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел. 5 тыс. северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города. Рашисты забросали Ледовый снарядами. Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка, – написал он.

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Отметим, что оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции в Северодонецке. Вчера они обстреляли территорию цеха комбината Азот, в результате чего повредили по меньшей мере два цеха в разных концах химического предприятия.

По словам Сергея Гайдая, боевые действия в Северодонецке идут не только в промышленной зоне, но и прямо на улицах города.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай