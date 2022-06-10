Червень, 09 в 23:23

Російські окупанти знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку. Це один із символів міста, центр спортивного та культурного розвитку останніх 50 років, який міг вмістити 5 тис. людей.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що Льодовий палац згорів внаслідок ворожих обстрілів.

– Знищили один із символів Сєвєродонецька. Льодовий палац згорів. 5 тис. сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста. Рашисти закидали Льодовий снарядами. Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні – майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька, – написав він.

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Зазначимо, що окупанти продовжують штурмувати українські позиції в Сєвєродонецьку. Вчора вони обстріляли територію цеху комбінату Азот, внаслідок чого пошкодили щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства.

За словами Сергія Гайдая, бойові дії у Сєвєродонецьку йдуть не лише у промисловій зоні, а й прямо на вулицях міста.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай