Июнь, 09 в 7:39

На 106-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне Северодонецка Луганской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Захватчики обстреляли подразделения украинских войск на Северодонецком направлении из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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Открывали огонь военные РФ в течение суток и по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горское и Катериновка.

Авиаудар нанесли оккупанты и по Тошковке, но в то же время провели там неудачный штурм.

Пришлось отойти россиянам, понеся потери от украинских защитников и в направлении Катериновки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай