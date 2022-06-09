РФ не удается найти слабые места в обороне Северодонецка – Генштаб ВСУ
На 106-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне Северодонецка Луганской области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Захватчики обстреляли подразделения украинских войск на Северодонецком направлении из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Открывали огонь военные РФ в течение суток и по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горское и Катериновка.
Авиаудар нанесли оккупанты и по Тошковке, но в то же время провели там неудачный штурм.
Пришлось отойти россиянам, понеся потери от украинских защитников и в направлении Катериновки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Сергей Гайдай