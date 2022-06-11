Окупанти мають частковий успіх на Сєвєродонецькому напрямку – Генштаб ЗСУ
11 червня російські військові продовжують вдаватися до штурмових дій у Сєвєродонецьку Луганської області.
Нині окупанти мають частковий успіх під час наступу в напрямку Новотошківського – Оріхового.
– Армія РФ закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.
Водночас напередодні лише на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 14 атак ворога, знищивши:
- чотири танки,
- дві артилерійських системи,
- 11 бойових броньованих машин,
- три одиниці автомобільної техніки,
- склад із боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотних літальні апарати типу Орлан-10.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 108-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Сергій Гайдай