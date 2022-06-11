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Факти / Україна

Окупанти мають частковий успіх на Сєвєродонецькому напрямку – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Окупанти мають частковий успіх на Сєвєродонецькому напрямку – Генштаб ЗСУ

11 червня російські військові продовжують вдаватися до штурмових дій у Сєвєродонецьку Луганської області.

Нині окупанти мають частковий успіх під час наступу в напрямку Новотошківського – Оріхового.

– Армія РФ закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Водночас напередодні лише на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 14 атак ворога, знищивши:

Зараз дивляться
  • чотири танки,
  • дві артилерійських системи,
  • 11 бойових броньованих машин,
  • три одиниці автомобільної техніки,
  • склад із боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотних літальні апарати типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 108-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай

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