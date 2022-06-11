Июнь, 11 в 13:39

Служба безопасности Украины обезвредила российских агентов в Днепропетровской, Донецкой и Житомирской областях.

В Днепре один из агентов, которые уже находится под стражей, снимал на видео объекты мобильной связи и перемещение украинских военных подразделений.

Эта информация должна была помочь оккупантам в корректировке ракетных обстрелов Днепра.

Сейчас смотрят

Материалы с привязкой к местности и подробным описанием зданий и прилегающих территорий мужчина передавал своему “связному” в РФ – одному из прокремлевских блогеров, у которого есть более 300 тыс. подписчиков.

“Связного” днепровский агент, в частности, просил о “должности” в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Во время обысков правоохранители обнаружили у злоумышленника компьютерную технику и средства связи, с помощью которых тот коммуницировал с представителем спецслужб РФ.

Еще одного предателя представители СБУ задержали в Донецкой области.

Мужчина передавал врагу информацию о позициях ВСУ на Востоке, расположении украинских блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Краматорского района.

В Житомирской области СБУ обезвредила группу интернет-агентов, среди которых был и гражданин РФ.

– Злоумышленники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку российской агрессии против Украины. Материалы для своих сообщений брали из прокремлевских интернет-изданий, – отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Еще две жительницы областного центра оказались вражескими агитаторами.

– Они публично призывали местных жителей поддерживать оккупантов и оправдывали их преступления, – добавил представитель Службы безопасности Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 108-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.