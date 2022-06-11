Щоб корегувати обстріли: чоловік надсилав прокремлівському блогеру відео з Дніпра

Червень, 11 в 13:39

Служба безпеки України знешкодила російських агентів у Дніпропетровській, Донецькій та Житомирській областях.

У Дніпрі один із агентів, який вже перебуває під вартою, знімав на відео об’єкти мобільного зв’язку та переміщення українських військових підрозділів.

Ця інформація мала допомогти окупантам у корегуванні ракетних обстрілів Дніпра.

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Матеріали з прив’язкою до місцевості та детальним описанням будівель та прилеглих територій чоловік передавав своєму “зв’язковому” в РФ – одному з прокремлівських блогерів, що має понад 300 тис. підписників.

“Зв’язкового” дніпровський агент, зокрема, просив про “посаду” в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Під час обшуків правоохоронці виявили в зловмисника комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, за допомогою яких той комунікував із представником спецслужб РФ.

Ще одного зрадника представники СБУ затримали в Донецькій області.

Чоловік передавав ворогу інформацію про позиції ЗСУ на Сході, розташування українських блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Краматорського району.

У Житомирській області СБУ знешкодила групу інтернет-агентів, серед яких був і громадянин РФ.

– Зловмисники поширювали через соцмережі пропагандистські публікації на підтримку російської агресії проти України. Матеріали для своїх дописів брали з прокремлівських інтернет-видань, – зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Ще дві жительки обласного центру виявилися ворожими агітаторками.

– Вони публічно закликали місцевих жителів підтримувати окупантів і виправдовували їхні злочини, – додав представник Служби безпеки України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 108-му добу.

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