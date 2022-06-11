Июнь, 11 в 6:32

Украинская разведывательная группа уничтожила группу российских десантников.

Ликвидировали захватчиков украинские защитники при изучении маршрута продвижения вглубь оккупированной Херсонской области, сообщают в Оперативном командовании Юг.

Уничтожили оккупантов украинцы, завладев их оружием и средствами связи.

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Сейчас российские захватчики, не имея успехов в продвижении на суше в южных областях Украины, наносят удары с воздуха вертолетами по позициям украинских военных.

– В ответ наши Ми-8 ударили по скоплению противника в Херсонской области, а Су-27 – по складу боеприпасов и скоплению вражеской техники в Николаевской области, – отмечают в ОК Юг.

В целом в течение суток подразделения украинских защитников на Юге Украины уничтожили:

39 российских военных,

танк Т-62,

четыре бронированных автомобиля,

три грузовых автомобиля,

автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2,

две гаубицы Мста-Б,

полевой склад боеприпасов в районе села Давыдов Брод.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 108-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг