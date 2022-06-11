Украинские разведчики уничтожили группу российских десантников в Херсонской области
Украинская разведывательная группа уничтожила группу российских десантников.
Ликвидировали захватчиков украинские защитники при изучении маршрута продвижения вглубь оккупированной Херсонской области, сообщают в Оперативном командовании Юг.
Уничтожили оккупантов украинцы, завладев их оружием и средствами связи.
Сейчас российские захватчики, не имея успехов в продвижении на суше в южных областях Украины, наносят удары с воздуха вертолетами по позициям украинских военных.
– В ответ наши Ми-8 ударили по скоплению противника в Херсонской области, а Су-27 – по складу боеприпасов и скоплению вражеской техники в Николаевской области, – отмечают в ОК Юг.
В целом в течение суток подразделения украинских защитников на Юге Украины уничтожили:
- 39 российских военных,
- танк Т-62,
- четыре бронированных автомобиля,
- три грузовых автомобиля,
- автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2,
- две гаубицы Мста-Б,
- полевой склад боеприпасов в районе села Давыдов Брод.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 108-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг