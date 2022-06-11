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Факты / Украина

Украинские разведчики уничтожили группу российских десантников в Херсонской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
Украинские разведчики уничтожили группу российских десантников в Херсонской области
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская разведывательная группа уничтожила группу российских десантников.

Ликвидировали захватчиков украинские защитники при изучении маршрута продвижения вглубь оккупированной Херсонской области, сообщают в Оперативном командовании Юг.

Уничтожили оккупантов украинцы, завладев их оружием и средствами связи.

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Сейчас российские захватчики, не имея успехов в продвижении на суше в южных областях Украины, наносят удары с воздуха вертолетами по позициям украинских военных.

– В ответ наши Ми-8 ударили по скоплению противника в Херсонской области, а Су-27 – по складу боеприпасов и скоплению вражеской техники в Николаевской области, – отмечают в ОК Юг.

В целом в течение суток подразделения украинских защитников на Юге Украины уничтожили:

  • 39 российских военных,
  • танк Т-62,
  • четыре бронированных автомобиля,
  • три грузовых автомобиля,
  • автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2,
  • две гаубицы Мста-Б,
  • полевой склад боеприпасов в районе села Давыдов Брод.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 108-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

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