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Факти / Україна

Українські розвідники знищили групу російських десантників на Херсонщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Українські розвідники знищили групу російських десантників на Херсонщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Українська розвідувальна група знищила групу російських десантників.

Ліквідували загарбників українські захисники під час вивчення маршруту просування вглиб окупованої Херсонської області, повідомляють в Оперативному командуванні Південь.

Знищили окупантів українці, заволодівши їхньою зброєю та засобами зв’язку.

Зараз дивляться

Нині російські загарбники, не маючи успіху в просуванні на суходолі в південних областях України, завдають ударів з повітря гелікоптерами по позиціях українських військових.

– У відповідь наші Мі-8 вдарили по скупченню противника на Херсонщині, а Су-27 – по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині, – зазначають в ОК Південь.

Загалом упродовж доби підрозділи українських захисників на Півдні України знищили:

  • 39 російських військових,
  • танк Т-62,
  • чотири броньованих автомобілі,
  • три вантажних автомобілі,
  • автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби Борисоглебськ-2,
  • дві гаубиці Мста-Б,
  • польовий склад боєприпасів у районі села Давидів Брід.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 108-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

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