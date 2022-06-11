Українські розвідники знищили групу російських десантників на Херсонщині
Українська розвідувальна група знищила групу російських десантників.
Ліквідували загарбників українські захисники під час вивчення маршруту просування вглиб окупованої Херсонської області, повідомляють в Оперативному командуванні Південь.
Знищили окупантів українці, заволодівши їхньою зброєю та засобами зв’язку.
Нині російські загарбники, не маючи успіху в просуванні на суходолі в південних областях України, завдають ударів з повітря гелікоптерами по позиціях українських військових.
– У відповідь наші Мі-8 вдарили по скупченню противника на Херсонщині, а Су-27 – по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині, – зазначають в ОК Південь.
Загалом упродовж доби підрозділи українських захисників на Півдні України знищили:
- 39 російських військових,
- танк Т-62,
- чотири броньованих автомобілі,
- три вантажних автомобілі,
- автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби Борисоглебськ-2,
- дві гаубиці Мста-Б,
- польовий склад боєприпасів у районі села Давидів Брід.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 108-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь