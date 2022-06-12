Июнь, 12 в 7:30

Штурмовые действия, к которым 12 июня прибегают российские военные в Северодонецке Луганской области, не имеют успеха.

Об этом в утренней сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В настоящее время боевые действия ведутся в районе Тошковки.

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Успешно противостояли штурмовым действиям врага в Северодонецке украинские защитники и накануне.

В частности, Вооруженным силам Украины удалось отразить штурм россиян в районе Метелкино.

После этого оккупантам пришлось отойти и усиливать группировку подразделениями резерва.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергій Гайдай