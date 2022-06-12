Оккупанты безуспешно штурмуют Северодонецк – Генштаб ВСУ
Штурмовые действия, к которым 12 июня прибегают российские военные в Северодонецке Луганской области, не имеют успеха.
Об этом в утренней сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
В настоящее время боевые действия ведутся в районе Тошковки.
Успешно противостояли штурмовым действиям врага в Северодонецке украинские защитники и накануне.
В частности, Вооруженным силам Украины удалось отразить штурм россиян в районе Метелкино.
После этого оккупантам пришлось отойти и усиливать группировку подразделениями резерва.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Сергій Гайдай