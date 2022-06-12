Окупанти безуспішно штурмують Сєвєродонецьк – Генштаб ЗСУ

Червень, 12 в 7:30

Штурмові дії, до яких 12 червня російські військові вдаються у Сєвєродонецьку Луганської області, успіху не мають.

Про це в ранковому зведенні повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Нині бойові дії точаться в районі Тошківки.

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Успішно протистояли штурмовим діям ворога в Сєвєродонецьку українські захисники й напередодні.

Зокрема, Збройним силам України вдалося відбити штурм росіян у районі Метьолкіного.

Після цього окупантам довелося відійти та посилювати угруповання підрозділами резерву.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай