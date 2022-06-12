Окупанти безуспішно штурмують Сєвєродонецьк – Генштаб ЗСУ
Штурмові дії, до яких 12 червня російські військові вдаються у Сєвєродонецьку Луганської області, успіху не мають.
Про це в ранковому зведенні повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Нині бойові дії точаться в районі Тошківки.
Успішно протистояли штурмовим діям ворога в Сєвєродонецьку українські захисники й напередодні.
Зокрема, Збройним силам України вдалося відбити штурм росіян у районі Метьолкіного.
Після цього окупантам довелося відійти та посилювати угруповання підрозділами резерву.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Сергій Гайдай