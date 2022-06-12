Оккупанты планируют заменить отопление в Мариуполе палатками для обогрева
Российские оккупанты объявили жителям Мариуполя Донецкой области, что отопления зимой не будет.
Вместо этого захватчики обещают установить палатки для обогрева.
– Как в палатках собираются обогреть более 130 тыс. человек – это, скорее всего, ответ, чем вопрос, – говорит советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.
По плану российских захватчиков школы в городе будут работать только в теплый период.
– Именно поэтому вместо летних каникул будут продолжительные зимние. Обсуждается также вариант имитации онлайн образования, – передает полученную от собственных источников информацию о планах россиян Петр Андрющенко.
Пока же оккупанты приказали жителям частично разрушенных домов выселиться в течение двух недель, поскольку планируется снос.
Сообщения такого содержания появились на всех зданиях города.
– Куда будут переселены люди, оккупанты не отвечают, снова переложив проблему на мариупольцев, – добавляет спикер городского главы.
Компенсаций за утраченное жилье, отмечает Петр Андрющенко, российские военные тоже не обещают, а одноименные заявления уже начали перефразировать как “помощь на ремонт”.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Петр Андрющенко