Июнь, 12 в 12:52

Российские оккупанты объявили жителям Мариуполя Донецкой области, что отопления зимой не будет.

Вместо этого захватчики обещают установить палатки для обогрева.

– Как в палатках собираются обогреть более 130 тыс. человек – это, скорее всего, ответ, чем вопрос, – говорит советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

По плану российских захватчиков школы в городе будут работать только в теплый период.

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– Именно поэтому вместо летних каникул будут продолжительные зимние. Обсуждается также вариант имитации онлайн образования, – передает полученную от собственных источников информацию о планах россиян Петр Андрющенко.

Пока же оккупанты приказали жителям частично разрушенных домов выселиться в течение двух недель, поскольку планируется снос.

Сообщения такого содержания появились на всех зданиях города.

– Куда будут переселены люди, оккупанты не отвечают, снова переложив проблему на мариупольцев, – добавляет спикер городского главы.

Компенсаций за утраченное жилье, отмечает Петр Андрющенко, российские военные тоже не обещают, а одноименные заявления уже начали перефразировать как “помощь на ремонт”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Мариупольский городской совет