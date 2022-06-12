Окупанти планують замінити опалення в Маріуполі наметами для обігріву
Російські окупанти оголосили жителям Маріуполя Донецької області, що опалення взимку не буде.
Замість цього загарбники обіцяють встановити намети для обігріву.
– Як у наметах збираються обігріти понад 130 тис. людей – це, скоріше за все, відповідь, ніж питання, – зауважує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За планом російських загарбників, школи в місті працюватимуть лише в теплий період.
– Саме тому замість літніх канікул будуть тривалі зимові. Обговорюється також варіант імітації онлайн освіти, – переповідає отриману від власних джерел інформацію про плани росіян Петро Андрющенко.
Поки ж окупанти наказали жителям частково зруйнованих будинків виселитись протягом двох тижнів, оскільки планується знесення.
Повідомлення такого змісту з’явилися на всіх будівлях міста.
– Куди будуть переселені люди, окупанти не відповідають, знову переклавши проблему на маріупольців, – додає речник міського голови.
Компенсацій за втрачене житло, наголошує Петро Андрющенко, російські військові також не обіцяють, а однойменні заяви вже почали перефразовувати як “допомога на ремонт”.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.
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Джерело: Петро Андрющенко