Окупанти планують замінити опалення в Маріуполі наметами для обігріву

Червень, 12 в 12:52

Російські окупанти оголосили жителям Маріуполя Донецької області, що опалення взимку не буде.

Замість цього загарбники обіцяють встановити намети для обігріву.

– Як у наметах збираються обігріти понад 130 тис. людей – це, скоріше за все, відповідь, ніж питання, – зауважує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За планом російських загарбників, школи в місті працюватимуть лише в теплий період.

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– Саме тому замість літніх канікул будуть тривалі зимові. Обговорюється також варіант імітації онлайн освіти, – переповідає отриману від власних джерел інформацію про плани росіян Петро Андрющенко.

Поки ж окупанти наказали жителям частково зруйнованих будинків виселитись протягом двох тижнів, оскільки планується знесення.

Повідомлення такого змісту з’явилися на всіх будівлях міста.

– Куди будуть переселені люди, окупанти не відповідають, знову переклавши проблему на маріупольців, – додає речник міського голови.

Компенсацій за втрачене житло, наголошує Петро Андрющенко, російські військові також не обіцяють, а однойменні заяви вже почали перефразовувати як “допомога на ремонт”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Маріупольська міська рада