Июнь, 12 в 11:35

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские военные могли восстановить усилия для перерезания трассы Т1303 Горское – Лисичанск.

Об этом, проанализировав ситуацию на фронте, сообщили специалисты ISW.

В то же время аналитики отмечают неудачный штурм РФ населенных пунктов вдоль трассы Т1302 Бахмут – Лисичанск.

Сейчас смотрят

Между тем, добавляют в ISW, украинские защитники контролируют промышленный район Северодонецка, где россияне не прекращают наземные наступления.

Продолжают россияне и штурм населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, пытаясь возобновить наступление на Славянск.

Предполагают также эксперты, что украинские защитники могли возобновить контрнаступление к северо-западу от Херсона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW