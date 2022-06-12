РФ могла восстановить усилия для перерезания трассы Горское – Лисичанск – эксперты
Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские военные могли восстановить усилия для перерезания трассы Т1303 Горское – Лисичанск.
Об этом, проанализировав ситуацию на фронте, сообщили специалисты ISW.
В то же время аналитики отмечают неудачный штурм РФ населенных пунктов вдоль трассы Т1302 Бахмут – Лисичанск.
Между тем, добавляют в ISW, украинские защитники контролируют промышленный район Северодонецка, где россияне не прекращают наземные наступления.
Продолжают россияне и штурм населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, пытаясь возобновить наступление на Славянск.
Предполагают также эксперты, что украинские защитники могли возобновить контрнаступление к северо-западу от Херсона.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW