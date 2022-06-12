РФ могла відновити зусилля для перерізання траси Гірське – Лисичанськ – експерти

Червень, 12 в 11:35

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські військові могли відновити зусилля для перерізання траси Т1303 Гірське – Лисичанськ.

Про це, проаналізувавши ситуацію на фронті, повідомили фахівці ISW.

Водночас аналітики відзначають невдалий штурм РФ населених пунктів уздовж траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ.

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Тим часом, додають в ISW, українські захисники контролюють промисловий район Сєвєродонецька, де росіяни не припиняють наземних наступів.

Продовжують росіяни й штурм населених пунктів на південний захід і південний схід від Ізюма, намагаючись відновити наступ на Слов’янськ.

Мають припущення також експерти, що українські захисники відновили контрнаступ на північний захід від Херсона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW