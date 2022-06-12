Россияне атаковали заводы Азот и Стеклопластик в Северодонецке
За прошедшие сутки российские военные обстреляли заводы Азот и Стеклопластик в Северодонецке Луганской области.
Оккупанты попали на территорию транспортного цеха объединения Азот, после чего загорелись горюче-смазочные материалы.
Одно из помещений пострадало на заводе Стеклопластик.
На протяжении суток военные РФ обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Метелкино, Павлоград, Синецкий, Устиновку, Тошковку, Камышеваху, Горское, Золотое, Врубовку, Николаевку, Белогоровку, Шипиловку.
В течение 11 июня российские захватчики уничтожили:
- в Золотом – 10 домов,
- во Врубовке – 10 домов,
- в Лисичанске – четыре дома, торговый центр и магазин,
- в Николаевке – два дома.
В Лисичанске погибла женщина. Еще одна женщина и мужчина ранены. Их госпитализировали в больницы других областей.
– Никто не может сказать, есть ли и сколько именно жертв за последние сутки в Северодонецке, где идут интенсивные бои.
Конечно, люди там постоянно находятся в укрытиях, но россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра, – говорит руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
12 июня россияне штурмуют Северодонецк и район Тошковки.
Украинские защитники отразили наступления врага в районе Врубовки, Метелкино, в сторону Николаевки и успешно остановили россиян вблизи Попасной.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай