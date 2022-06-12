Июнь, 12 в 10:27

За прошедшие сутки российские военные обстреляли заводы Азот и Стеклопластик в Северодонецке Луганской области.

Оккупанты попали на территорию транспортного цеха объединения Азот, после чего загорелись горюче-смазочные материалы.

Одно из помещений пострадало на заводе Стеклопластик.

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На протяжении суток военные РФ обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Метелкино, Павлоград, Синецкий, Устиновку, Тошковку, Камышеваху, Горское, Золотое, Врубовку, Николаевку, Белогоровку, Шипиловку.

В течение 11 июня российские захватчики уничтожили:

в Золотом – 10 домов,

во Врубовке – 10 домов,

в Лисичанске – четыре дома, торговый центр и магазин,

в Николаевке – два дома.

В Лисичанске погибла женщина. Еще одна женщина и мужчина ранены. Их госпитализировали в больницы других областей.

– Никто не может сказать, есть ли и сколько именно жертв за последние сутки в Северодонецке, где идут интенсивные бои. Конечно, люди там постоянно находятся в укрытиях, но россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра, – говорит руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

12 июня россияне штурмуют Северодонецк и район Тошковки.

Украинские защитники отразили наступления врага в районе Врубовки, Метелкино, в сторону Николаевки и успешно остановили россиян вблизи Попасной.

Россияне атаковали заводы Азот и Стеклопластик в Северодонецке / 7 фотографий

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай