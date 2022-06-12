Росіяни атакували заводи Азот та Склопластик у Сєвєродонецьку
Упродовж минулої доби російські військові обстріляли заводи Азот та Склопластик у Сєвєродонецьку Луганської області.
Окупанти поцілили на територію транспортного цеху об’єднання Азот, спричинивши займання паливно-мастильних матеріалів.
Одне з приміщень постраждало на заводі Склопластик.
Упродовж доби військові РФ обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівку, Тошківку, Комишуваху, Гірське, Золоте, Врубівку, Миколаївку, Білогорівку, Шипилівку.
Протягом 11 червня російські загарбники знищили:
- у Золотому – 10 будинків,
- у Врубівці – 10 будинків,
- у Лисичанську – чотири будинки, торговельний центр та магазин,
- у Миколаївці – два будинки.
У Лисичанську загинула жінка. Ще одна жінка та чоловік поранені. Їх госпіталізували до лікарень інших областей.
– Ніхто не може сказати, чи є та скільки саме жертв протягом останньої доби в Сєвєродонецьку, де точаться інтенсивні бої.
Звичайно, люди там постійно перебувають в укриттях, але ж росіяни розстрілюють житлові квартали годинами, застосовуючи артилерію великого калібру, – говорить керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
12 червня росіяни штурмують Сєвєродонецьк та район Тошківки.
Українські захисники відбили наступи ворога в районі Врубівки, Метьолкіного, у бік Миколаївки та успішно зупинили росіян поблизу Попасної.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай