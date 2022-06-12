Червень, 12 в 10:27

Упродовж минулої доби російські військові обстріляли заводи Азот та Склопластик у Сєвєродонецьку Луганської області.

Окупанти поцілили на територію транспортного цеху об’єднання Азот, спричинивши займання паливно-мастильних матеріалів.

Одне з приміщень постраждало на заводі Склопластик.

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Упродовж доби військові РФ обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівку, Тошківку, Комишуваху, Гірське, Золоте, Врубівку, Миколаївку, Білогорівку, Шипилівку.

Протягом 11 червня російські загарбники знищили:

у Золотому – 10 будинків,

у Врубівці – 10 будинків,

у Лисичанську – чотири будинки, торговельний центр та магазин,

у Миколаївці – два будинки.

У Лисичанську загинула жінка. Ще одна жінка та чоловік поранені. Їх госпіталізували до лікарень інших областей.

– Ніхто не може сказати, чи є та скільки саме жертв протягом останньої доби в Сєвєродонецьку, де точаться інтенсивні бої. Звичайно, люди там постійно перебувають в укриттях, але ж росіяни розстрілюють житлові квартали годинами, застосовуючи артилерію великого калібру, – говорить керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

12 червня росіяни штурмують Сєвєродонецьк та район Тошківки.

Українські захисники відбили наступи ворога в районі Врубівки, Метьолкіного, у бік Миколаївки та успішно зупинили росіян поблизу Попасної.

Росіяни атакували заводи Азот та Склопластик у Сєвєродонецьку / 7 фотографий

Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай