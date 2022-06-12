Июнь, 12 в 16:56

В Чорткове возобновлены поставки воды и газа после ракетных ударов по городу. Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов, а специалисты оценивают стоимость ущерба разрушенному имуществу мирных жителей.

Об этом рассказал глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш. По его словам, работает специальная комиссия по оценке общей суммы убытков.

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— Газо- и водоснабжение в Чорткове восстановлено. Работы по ликвидации последствий ракетных ударов продолжаются. Работает комиссия по оценке стоимости ущерба имущества гражданских лиц, – сообщил глава Тернопольской ОВА.

В результате взрывов в Чорткове 11 июня пострадали 22 человека, среди которых есть 12-летняя девочка и семь женщин. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, некоторые из них до сих пор находятся в больнице.

— 10 пострадавших от ракетного удара в Чорткове до сих пор находятся в больницах. Часть людей после оказания необходимой помощи вернулись в свои дома. Всего за медицинской помощью обратились 23 человека: как гражданские, так и военные. Все потерпевшие получили повреждение легкой и средней степени тяжести. Среди пострадавших – 12-летняя девочка из Харькова. Ее семья после начала полномасштабного вторжения переехала в Тернопольскую область, — рассказал он.

Также разрушены по меньшей мере четыре пятиэтажных дома и частично поврежден военный объект. Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш обнародовал видео с последствиями ракетных взрывов.

На записях можно увидеть руины домов и куски железа вместо автомобилей. В общей сложности зафиксировано четыре прилета, все ракеты вылетели из акватории Черного моря.