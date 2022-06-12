Червень, 12 в 16:56

У Чорткові відновлено постачання води та газу після ракетних ударів по місту. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, а фахівці оцінюють вартість збитків зруйнованого майна мирних жителів.

Про це розповів глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, працює спеціальна комісія для оцінювання загальної суми збитків.

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– Газо- та водопостачання у Чорткові відновлено. Роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів тривають. Працює комісія з оцінки вартості збитків майна цивільних громадян, – повідомив глава Тернопільської ОВА.

Внаслідок вибухів у Чорткові 11 червня постраждали 22 людей, серед яких є 12-річна дівчинка та сім жінок. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу, деякі з них досі перебувають у лікарні.

– 10 постраждалих від ракетного удару у Чорткові досі перебувають у лікарнях. Частина людей після надання необхідної допомоги повернулися у свої домівки. Загалом за медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості. Серед постраждалих – 12-річна дівчинка з Харкова. Її сім’я після початку повномасштабного вторгнення переїхала на Тернопільщину, – розповів він.

Також зруйновано щонайменше чотири п’ятиповерхові будинки та частково пошкоджений військовий об’єкт. Глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш оприлюднив відео з наслідками ракетних вибухів.

На записах можна помітити руїни домівок та шматки заліза замість автомобілей. Загалом зафіксовано чотири прильоти, всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря.